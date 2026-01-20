Magyar Strasbourgban is beleállt a Benes-dekrétumról szóló új szlovák törvénybe

Magyar Strasbourgban tájékoztat

Keményen kritizálta a Benes-dekrétumok kritizálását büntető szlovák törvényt Magyar Péter keddi strasbourgi sajtótájékoztatóján. A Tisza elnöke elfogadhatatlan jogsértésnek nevezte a felvidéki honfitársaink ellen hozott jogszabályt, ami ellen a pártja elmondása szerint most is minden eszközzel tiltakozik és kormányra kerülve is így fog tenni. A Tisza szerint az Unióban „nincs helye etnikai alapú megkülönböztetésnek”

Magyar a tájékoztatón követelte, hogy emeljék meg a rezsicsökkentett gázár limitjét. Erről nemrég a kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta, szerinte erre nem lesz szükség, de nem is zárkózik el valamilyen megoldás elől a kormány.

A Szőlő utcai javító hirtelen bezárásáról Magyar Strasbourgban azt mondta, hogy

„a bezárással sem tudják szőnyeg alá söpörni az ott történt szörnyűségeket, az ott vagy máshol elkövetett bűnöket nem lehet eltörölni.”

(via HVG)