Rendőrségi körözés alatt álló zenész dalával dobták fel Orbán TikTok-videóját

Orbán Viktor legújabb TikTok-videója a háborúból való kimaradást igyekszik nyomatékosítani, az összevágott jelenetek és bevágott beszédrészletek alá pedig Kunu Márió Kimaradás című számát találták a legjobb aláfestő zenének. Az ominózus részlet:

„Belekényszerítesz

Sajnálom hogy ez a hibám hogy nagyon szeretem a kimaradást

Megrészegítesz

Igyál egyet ne variálj aztán tedd be tőlünk a Politikát

Sokan nem tudják

Hogy ilyen a genetikánk egyszerre muzsikál meg hajat is vág

De majd megtudják.”

A szövegnél is érdekesebb azonban maga a zenész, aki nemcsak kimaradásról énekel, hanem drogokról (kiváló választás a zenész, miközben a kormány ádáz harcot folytat a drogok ellen), prostikról, gyémántköves óráról és márkás ruhákról, például a „Dzsaljunk” című számában.

Kunu Máriót ugyanis jelenleg is elfogatóparancs alapján körözi a rendőrség garázdaság gyanúja miatt. A körözést pont egy hete, január 13-án rendelte el a hatóság.

Azonban nem ez az első alkalom, hogy a rendőrség radarjára került Kunu Márió. 2023-ban és 2024-ben is kábítószer-birtoklás miatt körözték, korábban zaklatás miatt kereste őt a rendőrség, bár a gyanú alól igyekezett gyorsan tisztázni magát a rajongói előtt, mondván, egy régi ügyről van szó. Előtte pedig közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróság elé állnia, és végül felfüggesztett börtönbüntetést, illetve pénzbírságot szabtak ki rá.