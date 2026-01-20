Végrehajtás alá került Dzsudzsák Balázs cége

A volt válogatott focista, a Debrecen csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán közös vállalkozásával kapcsolatban lépett idén év elején a NAV. Január 9-én ugyanis végrehajtást rendelt el a DB7.hu Kft.-vel szemben a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya, írja az mfor.

A lap azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy ez még távolról sem jelenti a cég megszűnését, hiszen ha Dzsudzsákék rendezik a tartozásukat, a NAV megszünteti a végrehajtási eljárást.

A DB7.hu Kft.-re nehéz azt mondani, hogy szárnyalna. 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza, és a 2024-es nagyobb, 53 milliós árbevétel is közel 48 milliós veszteséget hozott. Év végén pedig 160 millió forintos rövid lejáratú tartozása is volt a cégnek, bár ez a cég saját forrásaihoz képest jelentős állomány, a lekötött tartalékban 299,77 millió forint pihent. Ez 50 millióval nagyobb összeg az előző évinél, ami arra enged következtetni, hogy ennyi pénzt betehettek a cégbe a tulajdonosok.