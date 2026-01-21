Csodájára járnak a tudósok a seprűvel vakarozó tehénnek

Alábecsülhették a tudósok a marhákat, ugyanis kiderült, hogy egy Veronika nevű osztrák tehén meglepő ügyességgel használ eszközöket. A bécsi kutatók által jelentett felfedezés arra utal, hogy a tehenek kognitív képességei jóval fejlettebbek lehetnek, mint azt korábban feltételezték.

Veronika, aki természetesen egy osztrák hegyvidéki faluban él, évek óta tökéletesíti az önvakarás művészetét: botokat, gereblyéket és seprűket használ erre a célra.

Viselkedésének híre végül eljutott a bécsi állati intelligenciával foglalkozó szakértőkhöz, akik megállapították, hogy Veronika arra is képes, hogy ugyanannak az eszköznek mindkét végét különböző feladatokra használja.

Ha a háta vagy egy másik, alapos vakarásra szoruló, keményebb terület került sorra, a seprű sörtés végét használta. Amikor viszont gyengédebb érintésre volt szükség – például az érzékeny hasa alján –, a sima nyélrészt alkalmazta.

Az efféle eszközhasználat rendkívül ritka az állatvilágban, és szarvasmarháknál korábban még soha nem dokumentálták.

Antonio Osuna-Mascaro, a Bécsi Állatorvostudományi Egyetem kutatója így fogalmazott: „Nem számítottunk arra, hogy a tehenek képesek eszközöket használni, és arra sem, hogy egy tehén többfunkciós eszközként használjon egy tárgyat. Eddig ezt következetesen csak csimpánzoknál írták le.”

Az embereken kívül a csimpánzok mutatják az eszközhasználat legváltozatosabb formáit: botokat használnak hangyák és termeszek begyűjtésére, valamint kövekkel törik fel a dióféléket.

Ennek ellenére, noha az emberek mintegy 10 000 éve élnek együtt szarvasmarhákkal, most dokumentálták először tudományosan, hogy egy tehén eszközt használ.

A kutatók szerint felfedezésük azt mutatja, hogy a tehenek okosabbak, mint gondolnánk, és megfelelő lehetőség esetén más tehenek is képesek lehetnek hasonló készségek elsajátítására. (BBC)