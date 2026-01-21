Donald Trump pénzügyminisztere irrelevánsnak nevezete Dániát

Donald Trump pénzügyminisztere „irrelevánsnak” nevezte Dániát, miközben több ország vezetője készül találkozni Davosban Világgazdasági Fórumon Trumppal együtt.

Scott Bessent lesöpörte azokat az állításokat, amelyek szerint európai befektetők – köztük a dán nyugdíjalapok – megtorlásként kivonulhatnak az amerikai államkötvények piacáról Trump Grönland annektálására irányuló kísérlete miatt.

Fotó: MAGNUS LEJHALL/TT News Agency via AFP

„Dánia amerikai államkötvény-befektetéseinek nagysága, akárcsak maga Dánia, irreleváns” – jelentette ki Bessent. „Kevesebb mint 100 millió dollárról van szó. Évek óta adják el az államkötvényeiket. Egyáltalán nem aggódom.”

Az amerikai pénzügyminiszter egy nappal azután nyilatkozott, hogy Emmanuel Macron francia elnök Davosban arról beszélt: ő inkább „a tiszteletet választja az erőszakos nyomulás helyett”, illetve „a jogállamiságot a brutalitással szemben”. Míg az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen „megingathatatlan választ” ígért Trump azon fenyegetésére, hogy vámokat vet ki nyolc európai országra, amelyek ellenzik Grönland bekebelezését. (Guardian)