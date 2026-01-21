Egy japán vulkán kráterében tűnhetett el egy turistákat szállító helikopter

Eltűnt egy turistákat szállító helikopter három emberrel a fedélzetén a Japán egyik legaktívabb vulkánjának számító Aszó-hegy közelében.

A helyi rendőrség szerint a helikopter kedden helyi idő szerint 10:52-kor szállt fel az Aszó városában található állatkertből egy tízperces sétarepülésre, de nem tért vissza.

Egy rendőrségi helikopter délután 16 óra körül egy repülőeszközre emlékeztető tárgyat észlelt a Nakadake kráterében, amely az Aszó-hegy öt csúcsa közül az egyik. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban az eltűnt helikopterről van-e szó.

A helikopter 64 éves pilótája a helyi média szerint tapasztalt szakember volt, negyven évnyi repülési múlttal. Utasai egy tajvani férfi és egy tajvani nő voltak.

A helikopter keresése. Fotó: KOICHI NAGANO/The Yomiuri Shimbun via AFP

Az eltűnt jármű egy amerikai gyártmányú Robinson R44-es helikopter volt, amely aznap a harmadik vulkánnéző útját teljesítette volna. Az üzemeltető, a Takumi Enterprise közlése szerint az előző két repülés során nem merült fel semmilyen probléma.

Kedden felhős időjárást jelentettek a Nakadake térségében, a keresési műveleteket kedd este felfüggesztették, majd szerda reggel folytatták. A Jiji hírügynökség szerint a Takumi Enterprise az esetet követően minden helikopterét földre parancsolta.

Az Aszó-hegy vulkanikus tájai felett vezetett helikopteres túrák Kumamoto prefektúra – Japán délnyugati részének – egyik fő turisztikai látványosságának számítanak.

2024-ben egy, a Takumi Enterprise által üzemeltetett városnéző helikopter az Aszó-hegy felett kényszerleszállást hajtott végre, amelynek során a fedélzeten tartózkodó három ember megsérült. Az Aszó-hegy legutóbb 2021 októberében tört ki, akkor hatalmas füstoszlopot lövellt az égbe. (BBC)