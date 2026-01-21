Műszaki hiba miatt visszafordult az Egyesült Államokba a Trumpot szállító elnöki gép

Az amerikai elnök Davosba tartó gépének, az Air Force One-nak egy „kisebb elektromos hiba” miatt felszállás után vissza kellett fordulnia és leszállnia az Egyesült Államokban, közölte egy fehér házi tisztviselő.

A Fehér Ház szerint a személyzet „egy kisebb elektromos hibát” azonosított, és az elővigyázatosság jegyében döntöttek a visszafordulás mellett.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A repülési adatok azt mutatják, hogy a hiba másfél órával a felszállás után jelentkezett, és a gép az Atlanti-óceán felett, New York államnál, Montauk közelében fordult meg.

Donald Trump elnök egy tartalék repülőgépen utazik majd Davosba a világgazdasági csúcstalálkozóra, ahol az eredeti program szerint ottani idő szerint szerdán délután szólal fel. (CNN)

