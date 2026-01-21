Hideg van, megjelentek a tűzifacsalók

A hosszabb ideje tartó mínuszok miatt nagy a kereslet tűzifára, ezt használják ki az online is hirdető kamu árusok, számolt be a rendőrség a honlapján.
Tolna vármegyében, a napokban több olyan feljelentés érkezett, amikor a különböző közösségimédia felületeken jelentek meg – mint később kiderült – kamu hirdetések.
A csalók más vállalkozások képeivel visszaélve adtak fel hirdetéseket. Két esetben azzal csaptak be egy dunaföldvári és egy szakályi sértettet, hogy 5 köbméter akácfát kínáltak 120 000 forintért néhány napos kiszállítással. A vételárat a vásárlók mindkét esetben előre elutalták, de az ígért időig a fát nem kapták meg, a hirdetők rövid időn belül elérhetetlenné váltak és a pénzüket nem kapták vissza.
A rendőrség arra kéri a vásárlókat, hogy:
Lehetőleg csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőtől vásároljanak tűzifát!
Soha ne utaljanak előre!
A megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjenek számlát!
Ne rendeljenek telefonon! A fa mennyisége, fajtája és minősége ilyen módon nem ellenőrizhető!
Ha mégis telefonos, vagy online üzletkötésre kerül sor, tisztázzák, hogy erdei köbméterben adták meg az árat, vagy sem.
Kalodás vásárlásnál legyenek jelen annak szétbontásánál! Az ömlesztetten szállított fa mennyisége nehezen ellenőrizhető!
Átvételkor ellenőrizzék a kapott mennyiséget, ha lehet a mérlegeléskor is legyenek jelen!
Ha elégedetlenek a szállítmánnyal, nem kötelesek átvenni az árut!
Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!