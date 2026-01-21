Hideg van, megjelentek a tűzifacsalók

bűnügy
A hosszabb ideje tartó mínuszok miatt nagy a kereslet tűzifára, ezt használják ki az online is hirdető kamu árusok, számolt be a rendőrség a honlapján.

Tolna vármegyében, a napokban több olyan feljelentés érkezett, amikor a különböző közösségimédia felületeken jelentek meg – mint később kiderült – kamu hirdetések.

A csalók más vállalkozások képeivel visszaélve adtak fel hirdetéseket. Két esetben azzal csaptak be egy dunaföldvári és egy szakályi sértettet, hogy 5 köbméter akácfát kínáltak 120 000 forintért néhány napos kiszállítással. A vételárat a vásárlók mindkét esetben előre elutalták, de az ígért időig a fát nem kapták meg, a hirdetők rövid időn belül elérhetetlenné váltak és a pénzüket nem kapták vissza.

Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A rendőrség arra kéri a vásárlókat, hogy:

  • Lehetőleg csak telephellyel rendelkező, leinformálható, számlaképes kereskedőtől vásároljanak tűzifát!
  • Soha ne utaljanak előre!
  • A megvásárolt tüzelőanyag kifizetésekor kérjenek számlát!
  • Ne rendeljenek telefonon! A fa mennyisége, fajtája és minősége ilyen módon nem ellenőrizhető!
  • Ha mégis telefonos, vagy online üzletkötésre kerül sor, tisztázzák, hogy erdei köbméterben adták meg az árat, vagy sem.
  • Kalodás vásárlásnál legyenek jelen annak szétbontásánál! Az ömlesztetten szállított fa mennyisége nehezen ellenőrizhető!
  • Átvételkor ellenőrizzék a kapott mennyiséget, ha lehet a mérlegeléskor is legyenek jelen!
  • Ha elégedetlenek a szállítmánnyal, nem kötelesek átvenni az árut!
  • Ha mégis csalás áldozatává váltak, tegyenek feljelentést a rendőrségen!
