A heves esőzésekkel járó hétvége után Sydney több strandján is szennyvízből származó törmelékgolyók jelentek meg – írja a Guardian.

A fekete és szürke, zsíros tapintású, büdös szargolyók szennyvíztisztító létesítmények közelében sodródtak partra, ezért a hatóságok figyelmeztető táblákat helyeztek ki, és arra kérték a lakosságot, hogy ne érjenek a hulladékhoz. A Botany Bay és a Malabar strandokon több napon át zajlott a takarítás.

A lap szerint a jelenség hátterében egy óriási, akár négy busz méretű zsírhegy (úgynevezett fatberg) állhat, ami a Sydney Water malabari mélytengeri szennyvízkivezetőjéből származik.

Egy belső, nem nyilvános jelentés szerint zsírok, olajok és egyéb nem lebomló anyagok halmozódtak fel a csatornarendszer elején, egy nehezen hozzáférhető holtzónában. Ezek az anyagok időnként leválhatnak, amikor a nyomás hirtelen megváltozik, például áramszünet vagy extrém időjárás idején. A mostani esetet nagy valószínűséggel a rendkívüli esőzések váltották ki, Sydney egyes részein néhány óra alatt több mint 100 milliméter csapadék hullott.

Botany Bay, Sydney. Fotó: DAVID GRAY/AFP

A Sydney Water közlése szerint az ügy kivizsgálása folyamatban van, és a szolgáltató azonnali intézkedéseket tett a strandok megtisztítására, valamint hosszabb távú megoldásokat is keres. A vállalat vezetése megvédte a mélytengeri elvezetők használatát, mondván, hogy ezekbe kerül Sydney szennyvizének mintegy 80 százaléka, és a rendszer közel harminc éve megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, miközben a strandok vízminősége általában jó.

Egy augusztusban készült titkos jelentés azonban arra figyelmeztet, hogy a malabari zsírhegy kezelése rendkívül kockázatos lenne. A kivezető leállítása és a szennyvíz ideiglenes átirányítása miatt hónapokra be kellene zárni a strandokat, amit a dokumentum szerint ma már elfogadhatatlan megoldásnak tartanak. A Sydney Water ezért inkább egy több milliárd dolláros, tízéves beruházási programra támaszkodik, ami a szárazföldi szennyvíztisztító kapacitások fejlesztésével és az újrahasznosítás növelésével csökkentené a tengerbe engedett szennyvíz mennyiségét.