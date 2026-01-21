Trump szerint a Gáza újjáépítésére létrehozott Béketanács „akár” az ENSZ-t is felválthatja

Donald Trump amerikai elnök kedden azt mondta, hogy az általa létrehozott Béketanács „akár” az ENSZ-t is felválthatja – írja a CNN.

„Az ENSZ egyszerűen nem volt túl hasznos. Nagy rajongója vagyok annak, amit az ENSZ elvileg képviselhetne, de soha nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az ENSZ-nek minden egyes háborút le kellett volna zárnia, amit én zártam le”

– mondta Trump újságíróknak egy fehér házi sajtótájékoztatón. A kijelentés tovább erősítette azokat az aggályokat, hogy a testület – aminek elvileg a Gázai övezet újjáépítését kellene felügyelnie – célja valójában a 80 éve a globális béke fenntartására létrehozott ENSZ háttérbe szorítása. Diplomaták már Trump megszólalása előtt is aggályokat fogalmaztak meg a tanács összetételével kapcsolatban, valamint amiatt, hogy egy állandó tagsági hely 1 milliárd dollárba kerül.

Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

A Fehér Ház pénteken jelentette be az „alapító végrehajtó testület” tagjait. A testületben helyet kapott Trump veje, Jared Kushner, Marco Rubio külügyminiszter, Steve Witkoff különmegbízott és Tony Blair volt brit miniszterelnök. A CNN által megszerzett alapító okirat tervezete szerint Trump a tanács elnöke marad határozatlan ideig, akár második elnöki ciklusa után is. Csak akkor lehetne leváltani, ha lemond, vagy ha cselekvőképtelenné válik, ezt azonban a testületnek egyhangúlag kellene kimondania.

Trump az elmúlt napokban több tucat országnak küldött meghívót, és a források szerint a héten a davosi Világgazdasági Fórumon aláírási ceremóniát is terveznek. A meghívott országok között szerepel Oroszország is, de azt, hogy egy aktív háborút folytató állam miként vehetne részt egy béketeremtésre hivatott kezdeményezésben, egyelőre nem tudni. Az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein már csatlakozna, Franciaország viszont elutasította a meghívást.

„Putyin bizonyosan arra használná Oroszország tagságát a Béketanácsban, hogy aláássa az ENSZ-t, és ezen keresztül tovább mélyítse a törésvonalakat Amerika szövetségi rendszerében”

– mondta Robert Wood, az Egyesült Államok korábbi ENSZ-nagykövet-helyettese. „Putyin nem a béke embere, és nem gondolom, hogy helye lenne bármilyen, a békét a nevében viselő szervezetben” – fogalmazott kedden Yvette Cooper brit külügyminiszter.

Több tisztviselő szerint a tanács rendkívül tág megfogalmazású alapító okirata arra utal, hogy a kezdeményezés az ENSZ munkájának kiváltására törekszik – különösen annak fényében, hogy Trump rendszeresen bírálja a világszervezetet. Érdekesség, hogy az alapító okirat tervezete, amit a csatlakozási meghívókkal együtt küldtek szét, Gázát konkrétan nem is említi. A dokumentum szerint a Béketanács „olyan nemzetközi szervezet, amely a stabilitás előmozdítását, a jogszerű és megbízható kormányzás helyreállítását, valamint a tartós béke biztosítását tűzi ki célul a konfliktus sújtotta vagy azzal fenyegetett térségekben”.

Franciaország azért utasította el a csatlakozást, mert szerintük a Béketanács párhuzamos rendszert hozna létre az ENSZ mellett, mandátuma túl tág, nem korlátozódik Gázára, és nincs összhangban az ENSZ Alapokmányával. Írország egyelőre mérlegeli a részvételt, de szintén túl szélesnek tartja a testület felhatalmazását. Az ENSZ humanitárius vezetője, Tom Fletcher is kijelentette: Trump Béketanácsa nem fogja felváltani a világszervezetet.