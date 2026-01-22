Nyugdíjba megy a NASA űrhajósa, aki néhány napra pakolt, de kilenc hónapig kint rekedt a Nemzetközi Űrállomáson

Suni Williams 27 évet dolgozott a NASA-nak, ő tartja a leghosszabb űrséta női rekordját, néhány napos űrutazása kilenc hónaposra nyúlt, de most úgy döntött, hatvan évesen visszavonul az ügynökségtől – derül ki a NASA keddi közleményéből, amit a Guardian szemlézett.

Fotó: MARK FELIX/AFP

Az űrügynökség új igazgatója, Jared Isaacman az űrrepülés úttörőjének nevezte Willamst, aki összesen 608 napot töltött az űrben, ezzel másodikként végezve a NASA-nál 695 nappal rekordtartó Peggy Whitson mögött. Érdekesség még, hogy Williams 2007-ben hivatalosan is az űrből indult a bostoni maratonon, amit egy futópadon futott le.

Nevét a világ 2024-ben ismerte meg, amikor Barry Wilmore űrhajóssal együtt rövid tesztmisszióra indultak a Nemzetközi Űrállomásra, de a Boeing új Starliner kapszulájával kapcsolatban problémák merültek fel, így az űrhajósok kilenc hónapra az űrben rekedtek. Az ilyen esetekre elmondásuk szerint a NASA felkészíti űrhajósait, úgyhogy ha már ott voltak, hasznosították magukat az űrállomáson.

Butch Wilmore és Sunny Williams
Fotó: HANDOUT/AFP

Az esetre a politika is ráakaszkodott: a választások idején Donald Trump és a vele szövetséges SpaceX-vezér Elon Musk váltig állították, hogy Williamsék az akkor regnáló Joe Biden kormánya miatt rekedtek kint az űrben. A NASA viszont azzal magyarázta az elhúzódó visszatérést, hogy igyekeztek az űrállomás fenntartási igényeihez és a repülési ütemezésekhez igazítani a visszautat, egy soron kívüli mentőakció pedig több százmillió dollárba került volna.

