Rendőrnek és ellenőrnek adta ki magát egy 18 éves fiatal Debrecenben

Egy 18 éves, nyíradonyi fiatal Debrecenben jegyellenőrnek adta ki magát tömegközlekedési eszközökön, rendre elkérte az utasoktól a bérleteiket, majd továbbment. Többször kiadta magát rendőrnek is, olyankor leginkább járókelőket igazoltatott. Azért, hogy szerepe minél hitelesebb legyen, gondosan figyelt arra, hogy a bemutatkozásnál jelvényszámot is mondjon.

Szerdán egy kollégiumba is bement, és azt állította, hogy két diákot köröznek. Azonban az ott dolgozók első kérése az volt, hogy szolgálati igazolvánnyal igazolja magát, mire a fiatal egyszerűen elfutott. Azonnal bejelentették a rendőrségen.

A járőröknek könnyű dolga volt, mivel nem sokkal később egy valódi jegyellenőr is telefonált a 112-re, hogy álellenőrt fogtak az egyik buszon. A 18 éves fiú kollégiumi próbálkozása után még bérleteket is akart ellenőrizni, de pechére egy igazi jegyvizsgáló is a járaton volt. A rendőrök előállították, személyes adattal visszaélés miatt pedig gyanúsítottként hallgatták ki. (police.hu)