Történelmi rekord: 16 Oscar-jelölést kapott a Bűnösök, de Röhrig Géza filmje is 9 kategóriában lesz esélyes

Történelmi rekordot hozott az idei Oscar-díj-jelölés: Ryan Coogler vámpíros-gengszteres filmje, a Sinner (Bűnösök) összesen 16 jelölést kapott. A Sinners és alkotói lényegében minden fontos kategóriában Oscar-esélyesek lettek. A mozit jelölték a királykategóriában, vagyis a legjobb filmre, a stábtagok pedig a következő fontosabb kategóriákban lettek jelöltek:
Legjobb rendező - Ryan Coogler
Legjobb férfi színész - Michael B. Jordan
Legjobb női mellékszereplő - Wunmi Mosaku
Legjobb férfi mellékszereplő - Delroy Lindo
Legjobb eredeti forgatókönyv - Ryan Coogler
Legjobb díszlet - Hannah Beachler, Monique Champagne
Legjobb operatőr - Autumn Durald Arkapaw
Legjobb vágó - Michael P. Shawver
Az eddigi rekord 14 jelölés volt, ezt 3 film is elérte: az All About Eve (1950), a Titanic (1997) és a La La Land (2016).
A legendás Paul Thomas Anderson fekete akciókomédiája, az Egyik csata a másik után, 13 nevezést kapott. Ezt is jelölték legjobb filmre, a rendezőt a legjobb rendezőnek, Leonardo Di Capriót legjobb férfiszínésznek, Teyana Taylort legjobb női mellékszereplőnek, a legjobb férfi mellékszereplő díjának 5 várományosa közé pedig ketten is bekerültek a stábból: Benicio Del Toro és Sean Penn. De jelölték a filmet legjobb díszletre, vágásra és operatőri munkára is.
Guillermo Del Toro Frankensteinje 9 jelölést kapott, akárcsak a Röhrig Gézát is szerepeltető pingpongos film, a Timothée Chalemet-féle Marty Supreme és a norvég Érzelmi érték. A Shakespeare-családról szóló Hamnet 8 jelöléssel zárt.
A legtöbb jelölést személyesen Josh Safdie, a Marty Supreme rendező-forgatókönyvító-producer-vágója kapta, mind a négy minőségében. 3 szoborra is esélyes Ryan Cogler, a Bűnösök rendező-forgatókönyvíró-producere és a szintén ezekben a kategóriákban vitézkedő Paul Thomas Anderson. A színészek közül egyedül Timothée Chalemet-nek van esélye 2 díjat is hazavinni, mert a Marty Supreme főszereplőjének filmjét a legjobb filmre is jelölték.
A 444 előfizetőinek nemrég bemutatott iráni Csak egy baleset jelölt lett a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb idegen nyelvű film díjára is.
És máris megvan az idei Oscar nagy vesztese, pedig most még csak a jelölteket jelentették be: a Wicked című, Oz varázsló sztoriját feldolgozó musicaladaptáció második része egyetlen jelölést sem kapott a 2024-es első rész 10 jelölése után.
Íme a kategóriák a jelöltekkel:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
The Secret Agent - Brazília
It Was Just an Accident - Franciaország
Sentimental Value - Norvégia
Sirât - Spanyolország
The Voice of Hind Rajab - Tunézia