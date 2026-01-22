Vigyázzon, akinek kutyája vagy gyereke van, patkánymérget szórtak szét a szentendrei Püspökmajor lakótelepen

Csütörtökön délután kutyasétáltatók szétszórt patkánymérget találtak a szentendrei Püspökmajor lakótelepen, a Fehérvíz utcában, a Fehérvíz játszótérnél és a logopédia oldalában. Erről egy helyi fb-csoportban számoltak be. A megtaláló arra figyelmeztet, hogy a tettes nemcsak a hóba, hanem „a fák alatt összegyűjtött avarba és bokrok alá is szórt belőle", itt pedig nehezebb kiszúrni a méregpelleteket.

Ez már a második megtalált adag volt a csütörtöki napon, nem sokkal korábban ugyanitt valaki szögekkel kipreparált húst rakott egy bokor alá, hogy az megölje a húst megtaláló és lenyelő kutyát. Íme:

A harmadik eset után a patkányméreg megtalálói most rendőrségi feljelentést tettek.