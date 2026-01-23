Az amerikaiak a magyar választások szabályairól érdeklődtek a Nemzeti Választási Irodánál

Egyeztetést tartott a Nemzeti Választási Iroda és az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége delegációja a 2026-os országgyűlési választások előkészítéséről – írta péntek reggeli közleményében a Nemzeti Választási Iroda. A megbeszélésen a nagykövetség részéről Caroline Savage ideiglenes ügyvivő, Richard Heater, a politikai osztály diplomatája, valamint Hegedűs Máté politikai munkatárs vett részt.

Az egyeztetés középpontjában a 2026. évi választások lebonyolításának folyamata állt. A felek áttekintették a magyar országgyűlési választási rendszert, a szervezés jogszabályi és intézményi kereteit, valamint a legutóbbi jogszabály-módosításokat.

Szó esett az aktuális feladatokról is, különösen a választók, a jelöltek, a jelölő szervezetek és a nemzetközi megfigyelők tájékoztatásáról, valamint azokról a garanciális elemekről, amelyek a jogszerű, átlátható és biztonságos választási folyamatot hivatottak biztosítani.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint kiemelt céljuk a szakmai párbeszéd és a nemzetközi kapcsolatok erősítése, ami hozzájárulhat a választási eljárás folyamatos fejlesztéséhez.