Az ICE már négy minnesotai gyereket vett őrizetbe

Korábban mi is megírtuk, hogy az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámvégrehajtási Hivatala (ICE) őrizetbe vette az ötéves Liam Ramost Minneapolis egyik elővárosában, amikor a kisfiú hazaért az iskolából. Ezután őt és apját egy texasi fogva tartási központba szállították, mindketten menedékkérőként tartózkodtak az országban.

Egy tiltakozó Szégyen feliratú táblával a kezében figyeli az ICE-ügynökök tevékenységét 2026. január 7-én Minnesotában. Fotó: STEPHEN MATUREN/Getty Images via AFP

Rajta kívül az elmúlt két hétben még három gyereket vettek őrizetbe a Columbia Heightsben működő iskolakörzetben a bevándorlás-ellenőrzési razziák során.

Zena Stenvik, az iskolakörzet felügyelője egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fegyveres és álarcos ICE-ügynökök az ötéves fiú, Liam Ramos mellett két 17 és egy 10 éves fiút is elfogtak.

„Az ICE-ügynökök bebarangolták a környékünket, körbejárták az iskoláinkat, követték a buszainkat, többször bejöttek a parkolóinkba, és elvitték a gyerekeinket” - mondta Stenvik. „Közösségünkben az ICE támadása traumát okoz, és megviseli gyermekeinket.”

A letartóztatások részét képezik Donald Trump amerikai elnök bevándorlásellenes fellépésének, aminek keretében mintegy 3000 szövetségi rendfenntartót vezényeltek Minneapolis területére. Egyikük január 7-én agyonlőtte Renee Goodot. A nő az autójában ült, amikor az ügynök közvetlen közelről rálőtt. Az ICE és az amerikai kormány álláspontja szerint Good az autójával veszélyeztette az ügynök életét, de a helyszínen készült felvételek nem ezt mutatják, és a helyi hatóságok emberei sem így látták a történteket. Az ügy hátteréről itt írtunk bővebben.