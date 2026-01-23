Eljött az idő: disznót vágunk a Jeti Moziban

Odakinn fogvacoktató hideg van, ez pedig csak egyet jelenthet: ideje disznót vágni! Mi sem lehetne aktuálisabb, minthogy bemutassuk Kovács Kristóf Malaccal teljes című dokumentumfilmjét a Jeti Moziban, amelyben nem csak egy mezei disznóvágást követhetünk végig, hanem egyenesen egy böllérversenyt.

Balogh Lajos az ország leghátrányosabb régiójában él, az ormánsági lét szeretete pedig Balogh Lajosban. Ezért foggal, körömmel ragaszkodik ahhoz a helyhez, ahol cigányként a rendszerváltás óta nem jut állandó munkához. De Lajos ötlettára kifogyhatatlan. A helyhatósági választásokon öt szavazat híján rekedt kívül a képviselőtestület üléstermén, ám a kudarc nem szegte kedvét, helyi böllérekből csapatot szervezett, hízlalt malacot, malac perselyt és benevezett az ország túlsó felén megrendezett nemzetközi böllérversenyre. Egy film, melyben főszerep jut: a civil önszerveződés jelentőségének, egy vegyes etnikumú böllércsapat diadalának, és Kancsinak, a vérvörös mangalica kannak.

A 2008-ban készült dokumentumfilm megjelenésekor megjárta a 39. Magyar Filmszemlét, ahol Kovács Kristóf elnyerte a rendezői díjat és a diákzsűri különdíjat.

De szerepelt a Verzió Dokumentumfilm Fesztiválon, a MediaWaven, és a Göcsej Filmszemlén.

A filmet vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube csatornáján. Figyelem a dokumentumfilm egyesek számára felkavaró képsorokat tartalmazhat!

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.