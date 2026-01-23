Halálra fagyott két férfi Csepelen

Egy 51 és egy 55 éves férfi holttestét találták meg Csepelen, a Gubacsi híd közelében, a 24.hu kérdésére a BRFK sajtóosztálya közölte: nem merült fel idegenkezűség gyanúja, ám a rendőrség segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatott ki és őrizetbe vett egy férfit.
A lap úgy tudja, hogy egy hajléktalan társuk tudott arról, hogy a két férfit kihűlés veszélye fenyegeti, de nem segített nekik.
Nem lehet elégszer elismételni: ha valaki segítségre szoruló hajléktalan emberrel találkozik, hívjon segítséget.
Budapesten és Pest-megyében a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatát lehet hívni a +36 1 338 4186 számon, más megyékben pedig az alábbi számokat:
Fontos, hogy ha valakinek azonnali egészségügyi segítségre van szüksége (életveszély esetén; baleset, sérülés, erős fájdalom, vagy pl. fulladás, végtagbénulás miatt), akkor a mentőszolgálatot kell értesíteni (112), függetlenül attól, hogy a segítségre szorulónak van-e hol laknia, vagy nincsen.
És jó, ha tudjuk azt is, hogy Magyarországon a legtöbb kihűléses haláleset nem közterületen, hanem fűtetlen lakásokban történik, ezért különösen fontos az is, hogy figyeljünk oda arra, hogy a szomszédságunkban, ismeretségi körünkben van-e olyan, aki segítségre szorul.
Bár most az extrém hideg miatt sokan figyelnek, de a hipotermiához - azaz a kihűléshez - elég az is, ha valaki hosszú ideig tartózkodik fűtetlen lakásban. 1-2 fokos hőveszteségnél már izomremegés, reszketés áll be, megemelkedik a vérnyomás, gyorsul a légzés. Amennyiben ez az állapot tartósan fennáll, a szervezet hőszabályozása kimerül, a testhőmérséklet folyamatosan csökkenni kezd, bágyadtság, álmosság vesz erőt az emberen. Csökken a vérnyomás, szívritmuszavar lép fel, majd eszméletvesztés következik. Ha a test hőmérséklete 27-28 fok közé csökken, megbénul a keringési rendszer, és beáll a halál. A kihűlés főként a gyermekeket, az időseket és a betegeket veszélyezteti.