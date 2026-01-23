Magyar nemzeti színű tortát szeletel a síró Orbán előtt annak a román pártnak a képviselője, amelynek elnökjelöltjét Orbán is támogatta

Lidia Vadim Tudor, az AUR nevű román szélsőjobboldali párt képviselője mesterséges intelligenciával készült képet posztolt a Facebookra, melyen ő maga látható, amint egy piros-fehér-zöld, magyar címerrel díszített tortát szeletel mosolyogva, a háttérben pedig a síró Orbán Viktorról készült fotó látható.

A képviselő posztja arra a két nappal korábbi felvételre rímel, amin a pártelnök, George Simion látható washingtoni látogatásán, ahol egy Grönland alakú, de amerikai zászlóval díszített tortát szeletel. Az esetből politikai botrány lett Romániában, ahol többen is élesen bírálták a szélsőjobboldali politikust, aki később azzal magyarázta a történteket, hogy „ilyen a hangulat manapság Washingtonban”. (Simion egy szélsőjobboldali szervezet meghívására látogatott Amerikába.)

Lidia Vadim Tudor neve onnan lehet ismerős, hogy apja, a 2015-ben meghalt Corneliu Vadim Tudor a Nagy Románia Párt elnökeként a rendszerváltás utáni Románia egyik legismertebb magyarellenes politikusa volt. A kép felirata is erre utal: „Apa kedvenc tortája.” (A poszt alatt egyébként Vadim Tudor igyekszik elütni élét azzal, hogy viccről van szó, és „nem minden gesztus a világ vége”.)

Tavaly májusban Orbán Viktor a román elnökválasztás előtt támogatólag beszélt az AUR magyarellenes kirohanásairól is hírhedt jelöltjéről, George Simionról, amivel kiváltotta a romániai magyar közösség és a politikai ellenfelek heves kritikáját. (via Telex)