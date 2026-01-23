Merz és Meloni is szívesen csatlakoznának Trump Béketanácsához, de sajnos nem tehetik

Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pénteken hangsúlyozták: készek lettek volna csatlakozni Donald Trump amerikai elnök úgynevezett „Béketanácsához”, ezt azonban alkotmányos akadályok megakadályozzák.

Trump vitatott Béketanácsának elutasítása – amely kulcsfontosságú eleme az elnök Gáza háború utáni kormányzására vonatkozó tervének – stratégiai lépésnek tűnt, amellyel nem akarták megsérteni az amerikai elnököt. Melonit és Merzet Trump közeli uniós szövetségeseiként tartják számon, és élen járnak a transzatlanti feszültségek enyhítésére tett kísérletekben.

Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Az EU-n belül Trump kezdeményezéséhez eddig csak Magyarország és Bulgária csatlakozott, miközben sok országot aggasztott, hogy a meghívottak között olyan diktatúrák is szerepelnek, mint Oroszország és Belarusz.

Diplomatikus kiutat keresve Róma és Berlin egyaránt az alkotmányára hivatkozott.

„Készen állunk. De természetesen vannak objektív problémák azzal, ahogyan a kezdeményezés fel van építve” – mondta Meloni pénteken Rómában, Merzzel közösen tartott sajtótájékoztatóján. „Erről beszéltem is az amerikai elnökkel. Talán megpróbálhatjuk megoldani ezeket a kérdéseket” – tette hozzá. Meloni szerint Trump béketanácsa sértené az olasz alkotmány egyik rendelkezését, amely kizárja, hogy Olaszország olyan nemzetközi testülethez csatlakozzon, ahol egy szereplő – jelen esetben az amerikai elnök – nagyobb hatalommal rendelkezik, mint a többiek.

Merz, aki az uniós német–olasz együttműködés erősítését célzó egyeztetések miatt tartózkodott Rómában, megerősítette Meloni érveit:

Személy szerint hajlandó lennék csatlakozni egy béketanácshoz. A kormányzási struktúrát azonban nem tudjuk elfogadni, Németországban alkotmányos okokból sem. Ugyanakkor természetesen nyitottak vagyunk más, új együttműködési formák kipróbálására.

Németország korábban üdvözölte Trump meghívását, de fenntartásokkal kezelte azt. Beszámolók szerint Berlin célja az volt, hogy egységes európai választ fogalmazzanak meg Trump béketanács-tervére, miközben hangsúlyozzák: a konfliktusok rendezésében továbbra is az ENSZ maradjon a fő multilaterális fórum.

Merz és Meloni egy nappal azután nyilatkozott, hogy az uniós vezetők rendkívüli csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben – amelyet a héten korábban szerveztek meg Trump fenyegetései miatt, miszerint megszerezné Grönlandot, illetve új vámokat vetne ki az európai országokra. A találkozón az európai vezetők egyetértettek abban, hogy a második világháború utáni világrend felbomlóban van, ugyanakkor megosztottak abban, mi a legjobb stratégia Donald Trumppal szemben. (via Politico)