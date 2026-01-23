Pára, köd, és mindenféle csapadékformák várnak ránk ma

Bizony, ez nem egy ropogósan derűs téli nap lesz: pénteken erősen felhős, borongós lesz felettünk az ég – mondja az Időkép, én pedig empirikus tapasztalataim alapján ezt meg is tudom erősíteni. Több helyen pára, köd alakulhat ki, mely helyenként tartósan megmaradhat, napközben pedig akár kisebb havazás, hószállingózás is előfordulhat. Azért van jó hír is: gyenge lesz a keleties szél. Hajnalban 0, kora délután 1 fok körül alakul a hőmérséklet.

Ellenben amire érdemes figyelni: az ország közepén ék (vagy inkább kötött sapka) alakban, illetve a jobb felső csücsökben riasztást adtak ki ónos eső miatt.

A hétvége se alakul sokkal vidámabban: szombat hajnalban sokfelé képződhet pára, köd. Kezdetben északkeleten havazás, ónos eső, néhol eső egyaránt előfordulhat. Napközben erősen felhős, borult lesz felettünk az ég, majd délután délnyugat felől eső érkezhet, ami este több helyen ónos esőbe válthat át. Többnyire mérsékelt, helyenként élénk lesz a délkeleti szél. Hajnalban -5, +1, kora délután 0, +8 fok között alakulhat a hőmérséklet.



Vasárnap az előrejelzések szerint ugyanúgy borongós időre készülhetünk, reggel pára és köd, délután eső, az Alpokalja csúcsain havas eső és hó. A szél napközben fokozatosan megerősödik majd, este néhol viharos lökések is lehetnek.

A jövő hét elejét el se mondom, addigra egyrészt hátha változik a helyzet, másrészt ha nem, akkor abban se lesz túl sok vidámság. Kellemes pénteket mindenkinek.