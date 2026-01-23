Szólt a riasztó, hogy betörtek a bankba, a Long Island-i rendőrök nagyon meglepődtek a helyszínre érve

A Long Island-e rendőrség bő egyperces videót tett közzé egy nem mindennapi „bankrablásról”. A New Yorktól mintegy 110 kilométerre lévő Ridge városában egy bankfiók automatikus rendszere jelzett betörést még múlt vasárnap. A helyszínre érkező rendőrök egy betört ablakot láttak, majd azt észlelték, hogy a bankfiók berendezését egy, a bankba betévedt szarvas veri éppen szét.

Az állat valószínűleg részben félelmében vadult meg, de feltehetően a háttérből folyamatosan hallható riasztó hangja is csak rontott a helyzeten. A rendőröknek végül sikerült biztonságosan lasszóval megfogniuk a szarvast, és visszavezetniük a szabadba. Az esetről beszámoló CBS News felidézi, hogy hasonló eset történt Long Islanden 2019 októberében, amikor egy szarvas egy fodrászat ablakán tört át, és megsebesített egy vendéget.

