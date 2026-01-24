Drogkereskedelem miatt záratott be a rendőrség egy szórakozóhelyet Szeged belvárosában

“A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 176. §-ába ütköző kábítószer-kereskedelem bűntette miatt büntetőeljárás indult, ezért a Szegedi Rendőrkapitányság az üzletet ideiglenesen bezáratta. A tájékoztató az ideiglenes bezárás tartama alatt nem távolítható el” – olvasható a Sunder Club ajtajára kitett papírlapon.

A klub vezetése szerint a rendőri intézkedés egy harmadik fél vallomása alapján történt, aki azt nyilatkozta, hogy a szórakozóhelyen kábítószer-kereskedelem tevékenység keretében több személynek is értékesítettek illegális szereket, írja a Szeged365. A hatályos jogszabályoknak megfelelően ilyen esetben a vendéglátó egység viseli a felelősséget, és kötelező a 3 hónapos bezárás. “Megalázó módon, az ajtóra kiragasztott tájékoztatóval bélyegeznek meg minket, mint a bűnözőket” – jegyezte meg a Sunder Club vezetése.

Közleményük szerint délelőtt 11-kor kaptak egy hívást, miszerint azonnal meg kell jelennie a klub vezetőjének a Sunder előtt. Itt már egy rendőrségi furgon, 8 egyenruhás, valamint egy öltönyös úriember fogadta a vezetőket, majd ismertették a határozatot, miszerint három hónapra bezárják a klubot.

A klub vezetése fellebbez a döntés ellen.