Extrém hideg és hatalmas hó várható az Egyesült Államok 37 államában

Az extrém téli időjárás miatt az Egyesült Államok 37 államában adtak ki riasztást szombaton. A riasztások közel 190 millió ember életét érintik.

Az Oklahoma City-től Bostonig terjedő, több mint 2400 kilométeres sávban heves havazás várható, az ország északkeleti államaiban akár 30 centiméternél is nagyobb hó eshet. A hőmérséklet egyes régiókban mínusz 30 fok alá is csökkenhet.

A rengeteg jég miatt áramkimaradásokra is számítanak. Szombat reggel több mint 50 ezer amerikai ébredt áram nélkül, a legtöbben Texasban.

Autók haladnak egy autópályán Arkansas államban Fotó: WILL NEWTON/Getty Images via AFP

Az időjárás a légiközlekedést is megbénította, szombat délelőttre már több mint 3700 repülőjáratot töröltek, közel 2200 járat pedig késett. A rendkívüli időjárás a dallasi nemzetközi repülőtér közlekedését bénította meg a legjobban, a repülőtéren több mint 1300 járatot töröltek.

Donald Trump bejelentette, hogy jóváhagyta a szükségállapot kihirdetését a Dél-Karolinát és Virginiát várhatóan sújtó viharok miatt. Azt mondta, mindkét állam megkapja a szükséges támogatást a kormánytól. (via NBC News)