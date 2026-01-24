Kispest-Honvéd lesz a Budapest Honvédból

Lezárult az az online szavazás, amit még múlt héten indított Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a szurkolók eldönthessék, a Budapest Honvéd futballklub felnőttcsapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest-Honvédként induljon. A szurkolók utóbbi verzió mellett tették le a voksukat.

Fotó: Budapest Honvéd/Facebook

Szijjártó, akit tavaly novemberben választottak meg valamiért a klub elnökének, reméli, hogy ez a bajnokság az NB I. lesz, a céljuk ugyanis a másodosztály megnyerése. Jelen állás szerint ez a remény nem alaptalan, a Honvéd három pont előnnyel vezeti a bajnokságot a Vasas előtt, és öt pontra van a harmadik és negyedik helyen álló Kecskeméttel és Csákvárral szemben.

A miniszter szerint több mint 9000 szavazat érkezett, amelyek több mint 90 százaléka szólt a Kispest-Honvéd mellett. A klub közleménye szerint: „A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között.” Szijjártó azt modta, a névváltoztatást a kispesti szurkolótábor vezetői kezdeményezték.



