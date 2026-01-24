Ónos esőre kell készülni hétvégén három északi megyében is

A csapadék a következő napokban egyre többfelé eső formájában érkezik, viszont helyenként számíthatunk vegyes halmazállapotúra is, havas eső, kisebb havazás is előfordulhat, egyes északi tájainkon ónos eső eshet időnként, írja az Időkép. Az ónos eső miatt a HungaroMet szombatra és vasárnapra is citrom,

azaz elsőfokú fegyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre.

Ezekben többfelé előfordulhat a hétvége folyamán időnként gyenge ónos eső, az előrejelzések alapján a várható csapadékmennyiség néhány tized millimétert jelent.