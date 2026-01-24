Óvadék fejében szabadon engedték a svájci férfit, akinek bárjában 40 ember halt meg szilveszterkor

Pénteken óvadék fejében szabadon engedték Jacques Morettit, akinek svájci bárjában szilveszterkor 40 ember meghalt, több mint 100 ember pedig megsérült egy tűzvészben.

Moretti és felesége, Jessica ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és más, a tűzvésszel kapcsolatos bűncselekmények miatt indult nyomozás. Morettit január 9-én vették őrizetbe, pénteken pedig 200 ezer svájci frank (83 millió forint) óvadék fejében, azzal a kikötéssel engedték el, hogy naponta jelentkeznie kell a rendőrségen.

Mivel a halálos áldozatok között hat olasz is volt, Olaszország szombaton hivatalosan tiltakozott Svájcnál Moretti szabadon engedése ellen. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közleménye szerint a bártulajdonos elengedésével „megsértették a szilveszteri tragédia áldozatainak emlékét, és megalázták családjaikat”.

Meloni és Antonio Tajani külügyminiszter utasította a berni olasz nagykövetet, hogy vegye fel a kapcsolatot a svájci Valais kanton főügyészével, és tolmácsolja Olaszország „mély felháborodását” Moretti szabadon engedése miatt. Emellett szombaton hazarendelték Rómába a svájci nagykövetet, hogy eldöntsék a további lépéseket.

A kiégett bár január 1-jén Fotó: MAXIME SCHMID/AFP

A tragédiát követően Moretti és felesége együttérzésüket fejezték ki a tragédia miatt, és kijelentették, hogy együttműködnek az ügyészekkel. Jacques Moretti ügyvédjei az ügyfelük szabadon bocsátását követően kiadott nyilatkozatban kijelentették, hogy Moretti és felesége is továbbra is mindenben a hatóságok rendelkezésére áll. (via MTI)