Egy eljegyzésről az összes vendég kórházba került szénmonoxid-mérgezés miatt Törökországban

A Törökország kelet-anatóliai részén fekvő 750 ezer lakosú Malatya városának egy esküvői termében 113-an vettek részt a rettenetesen végződött eljegyzési ceremónián. A Diken török hírportál beszámolója szerint az esemény összes vendégét kórházba kellett szállítani szénmonoxid-mérgezés tüneteivel.

A malatyai oktató- és kutatókórház folyosója Fotó: Google Maps

A város és Malatya térség kormányzója, Sedar Yaduz az esetről szóló tweetjében azt írta, hogy mind a 113 beteg állapota kielégítő, egy részüket már haza is engedték a kórházból. A posztban azt is bejelenti, hogy vizsgálatot indítottak az incidens okának kiderítésére, illetve az esetleges felelősök felkutatására.







