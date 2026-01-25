Hidvéghi Balázs: Megfontolandó, hogy az energiacégek hogyan tudnak hozzájárulni az átvállalt rezsiköltségek kifizetéséhez

Tizenöt éve nem volt ilyen hideg a január, ami nyilvánvalóan a fűtési költségek növekedésével jár, de a kormány átvállalja azt az extraköltséget, amely a hideg miatt terhelné a családokat – ismételte a már ismerteket Hidvéghi Balázs a Kossuth rádióban.

Fotó: Németh Dániel/444

A már korábban bejelentett intézkedések megismétlése mellett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt is mondta: „megfontolandó és eldöntendő, hogy az energiacégek ehhez hogyan tudnak hozzájárulni” – mármint ahhoz, hogy az állam fizesse a megnőtt rezsiszámlákat. Hidvéghi arról is beszélt, hogy a különadókkal korábban azokat a szektorokat, ahol magas profit keletkezik, „arra kértük, hogy a közteherviselésből vegyék ki a részüket, és járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar emberek, a magyar családok élete könnyebbé váljon, ezt most sem zárjuk ki”.

Nem teljesen egyértelmű, hogy a fentiekkel az államtitkár valamilyen újabb rezsicsökkentés-támogatási különadóra gondolt-e, vagy sem, de mivel a januári (átvállalt) számlákat hamarosan ki kell fizetnie a kormánynak, minden bizonnyal néhány napon belül az is kiderül, ezt hogyan tervezik. (via MTI)