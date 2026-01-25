Újabb állami kastélyt adnak el, méghozzá villámgyorsan: december 31-én hirdették meg, január végéig le is zavarják az üzletet

Úgy tűnik, egy újabb kastélyhoz jut egy újabb csókos, ismét potom áron – írja Facebook-posztjában Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő. Ahogy Hadházy írja, most a korábban Volán-üdülőként működő dubicsányi Vay-kastély közel ezer négyzetméteres, 15 szobás, tartozik hozzá egy két és félhektáros őspark is.
Az árverést december 31-én hirdették meg, január 6-án és 13-án tekinthették meg a kastélyt a vevőjelöltek, erre mindösszesen egy-egy órájuk volt. Ezek után január végén pedig két nap alatt meg is tartják a licitet. A kikiáltási ár 279 400 000 forint, félmilliónként lehet licitálni.
„Nyilván kell rá költeni, de azért egy pesti luxuslakás (vagy egy letkési mini bölcsőde) árából elfogadható állapotú bástyás barokk kastélyt kaphat valamelyik NER-es vitéz. Lesz egy újabb vadászkastély, ahová vihetik a gyerekeket.
Az utóbbi év nagyon hasonló volt a szocializmus végéhez: a rendszerváltás előtti években az »előprivatizáció« során vittek az elvtársak minden mozdíthatót, kétféle áron: sz.rért meg h.gyért. A mostani elvtársak is ezt teszik, megy a kótyavetye a Honvéd üdülőtől kezdve egy sor balatoni vízparti üdülőn keresztül a minisztériumi belvárosi palotákig.”