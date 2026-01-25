Vasárnap már lehetőleg senki se menjen a Balaton jegére

Vasárnaptól már tilos a jégre rámenni az egész Balaton területén, írta a Facebookon a Balaton Televízió, hozzátéve, hogy a tiltást megszegők akár 5.000-50.000 forint közötti bírságra is számíthatnak.

Az operatív törzs már szombaton felhívta a figyelmet arra, hogy az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni. A felmelegedés miatt elvékonyodó jégréteg kásássá válik és már nem lesz olyan terület, ahol biztonságosan rá lehet menni a tó jegére.

Fotó: Németh Dániel/444

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője, Bagyó Sándor a közösségi médiára szombat este feltöltött videóban arról beszélt, hogy a jég olvad, a korábbi rianások ugyan több helyen bezáródtak, de a jégtakaró továbbra is rendkívül vékony és életveszélyes. A vasárnapra várható szél miatt a nagyobb jégtáblák mozgásba lendülhetnek, aminek következtében egyes helyeken alácsúszások történhetnek, máshol új rianások nyílhatnak meg, miközben korábban biztonságosnak tűnő szakaszok is hirtelen veszélyessé válhatnak. A szakemberek szerint ahol most eltűnt egy szétnyílás, az nagy valószínűséggel máshol jelenik meg.

Bagyó azt mondta, vasárnapra nagyon rossz jégviszonyok várhatók, ezért a jégre lépés nem javasolt, a szombat gyakorlatilag az utolsó alkalom volt, amikor még korlátozott körülmények között lehetett a jégen tartózkodni.

Amennyiben valaki ennek ellenére mégis a jégre menne, kizárólag sekély víz fölött, jól ismert területen tegye, ahol nyári tapasztalatok alapján legfeljebb térdig vagy derékig ér a víz. Ilyen esetben is csak kis területen, rövid ideig ajánlott a jégen maradni, elsősorban a délelőtti órákban. A későbbiekben a jég egyre vizesebbé és kásásabbá válik, ami növeli a balesetveszélyt, a korcsolyák akár bele is ragadhatnak a jégbe. Hosszabb túrákat, akár part menti jégjárást semmiképpen sem ajánlanak. Különösen veszélyes rianásokon átlépni, még akkor is, ha azok kicsinek tűnnek, mivel rövid időn belül jelentősen kiszélesedhetnek. Ilyen esetben fennáll a veszélye annak, hogy az érintettek csapdába kerülnek, és nem tudnak visszajutni a partra.

A tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a vízimentők nevében kérte, hogy mindenki alaposan gondolja át a vasárnapi programját, és lehetőség szerint kerülje el a Balaton jegét.

Bár később, februárban még előfordulhat tartósabb lehűlés, ami újra kedvezőbb jégviszonyokat hoz, jelenleg a legfontosabb a biztonság.