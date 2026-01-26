A Jobbik egykori elnöke, Jakab Péter a DK jelöltjeként indul Miskolcon

Jakab Péter, a Nép Pártján jelenlegi elnöke és a Jobbik egykori elnöke a Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul az április 12-i országgyűlési választásokon Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében, azaz Miskolcon és a környező településeken – jelentették be Dobrev Klára országjárásának borsodi állomásán.

Jakab Péter, aki már tavaly nyáron bejelentette, hogy indulni fog a választáson, a beszédében azt mondta, hogy biztosítani kell, hogy a NER-ből kiugrott Magyar Péter ne építsen fel egy újabb NER-t, ezért kell rájuk szavazni.