Belezuhant egy aknába a Szent Imre Kórházban eltűnt idős beteg

Egy 78 éves férfi páciens vasárnap éjszaka tűnt el a dél-budai Szent Imre Kórház neurológiai osztályáról. A beteg eltűnésére a családja másnap a közösségi médiában hívta fel a figyelmet, de később tragikus hír jött róla: kiderült, hogy holtan találták meg az intézmény területén.

A budapesti Szent Imre Kórház 2020 márciusában Fotó: Halász Júlia/444

A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókorház a 24-gyel közölte, hogy a beteget holtan találták egy úgynevezett angolaknában, az azt fedő biztonsági fémháló súlyosan megrongálódott. „A beteg korábban zavartan viselkedett, betegségbelátása nem volt, önkényesen el kívánta hagyni a kórházat, amelyet állapota nem tett lehetővé. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja, a vizsgálat lezárultáig további tájékoztatást nem adhatunk. A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókorház mindenben együttműködik a hatóságokkal, és részvétét fejezi ki az elhunyt családjának” – írta a kórház.