Dermesztő fagy után egy gyors tavasz

Miután kihavaztuk és kifagyoskodtuk magunkat, az időjárás masszív felmelegedésbe kezdett, az Időkép előrejelzése szerint már hétfőn is lehetnek 5 fok körüli maximumok, ami a múltkori mínusz tizenakárhány fokok után egészen langyosnak érződik. De ennél is enyhébb lehet az idő kedden, amikor már akár 10 fok is lehet. Igaz, közben találkozhatunk köddel, szitálással és ónos szitálással is.

Szerdán sokfelé beborul az ég, kisebb esővel és még havas esővel is találkozhatunk, sőt, akár hóval is, miközben a csúcshőmérséklet északon, északkeleten 1 és 4, máshol 5 és 11 fok között alakulhat.

Csütörtökön is borongós, csapadékos időben lesz részünk, a Bakonyban és a Mecsekben havazás is előfordulhat, ennek ellenére lesz, ahol 12 fokot is mérhetünk majd.