„Jó móka volt” – mondja a Ryanair pénzügyi igazgatója arról, hogy Elon Musk és Michael O’Leary leidiótázták egymást

A Ryanair pénzügyi vezetője szerint a fapados légitársaság a jövőben nyitott lenne Elon Musk-féle Starlink wifi-rendszerének használatára a repülőgépein. Neil Sorahan erről azután beszélt, hogy az ír légitársaság vezetője és a világ leggazdagabb embere között egymás kölcsönös leidiótázásába torkolló viszály alakult ki, aminek a végén Musk már ott tartott, hogy megszavaztatja a követőit az X-en arról, megvegye-e a Ryanairt.

A vita abból robbant ki, hogy

O'Leary-t megkérdezték, hogy a Ryanair is bevezeti-e a Musk által tulajdonolt Starlink műholdas internetet a gépein, ahogy teszi azt a Lufthansa és a British Airways, mire a vezérigazgató azt mondta, hogy kizárt, mert az antenna miatt nőne a légellenállás, több üzemanyagra lenne szükség, ezért drágább lenne repülni,

és azért fajult el, mert

a maga közvetlen stílusában azzal zárt a fejtegetését, hogy különben is, Musk egy idióta.

O'Leary egyébként úgy számolt, hogy az antennák felszerelése 2 százalékkal növelné üzemanyag-fogyasztást, ami további 200-250 millió dollárral növelné az 5 milliárd dolláros éves kerozinszámlájukat.

Sorahan most a Guardian szerint azt mondta a majdani fedélzeti wifiszolgáltatásukról: azt választják, „aki a legjobb, amikor a technológia és az ár megfelelőségét nézzük”, és a Starlink felé is nyitottak. A főnöke és Musk szóváltása szerinte „jó móka” volt, és több embert vonzott a Ryanair weboldalára. O’Leary is arról beszélt néhány napja, hogy a Muskkal folytatott veszekedése 2-3 százalékkal növelte a foglalások számát, miután a vállalat egy nagy „idióta akciót” hirdetett, amely fókuszában Musk kigúnyolása állt.

Sorahan a nyitottsága hangoztatása mellett azt is hozzátette, hogy a fedélzeti wifi még messze van a Ryanairtől. „Amióta a Ryanairnél vagyok, már régóta a wifire gondolok. De még mindig probléma az üzemanyagköltség, amit kezelnünk kell” – mondta az igazgató, aki 2003-ban csatlakozott a légitársasághoz. A cégvezetés leginkább amiatt aggódik, hogy az utasok hajlandóak lennének-e fizetni a wifiért a Ryanairnél, amely zömmel rövid amelyek általában csak egy-háromórás járatokat üzemeltet.