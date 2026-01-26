Nem volt még ekkora republikánus belső felzúdulás Trump ellen, mint ami Alex Pretti megölése óta elindult

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Rögtönzött megemlékező Fotó: OCTAVIO JONES/AFP

Egyre több republikánus politikus érzi kellemetlennek az ICE és a CBP agresszív, egyre nehezebben védhető bevetését Minneapolisban, miután a minnesotai fővárosban 17 napon belül két, Amerikában született amerikai állampolgárt lőttek agyon az idegenrendészeti szervezetek kommandósai az amerikai állampolgárok megvédésére hivatkozva. A 37 éves ápoló, Alex Pretti szombati meggyilkolása óta eltelt nem egészen 48 órában több fősodorbeli republikánus képviselő jelezte nyilvánosan az aggályait.