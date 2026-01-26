Rakétavetővel próbálták meggyilkolni egy Fülöp-szigeteki polgármestert

Megpróbáltak megölni a Fülöp-szigeteki kisváros, Shariff Ahguak polgármesterét, Akmad Ampatuant, méghozzá nem is akárhogyan: a merénylők egy kisbuszból ugrotta ki, és az egyik egy vállról indítható, B40 típusú, tankok ellen használatos rakétavetővel lőtt rá, a másik pedig automata fegyverből adott ki egy sorozatot a politikus páncélozott terepjárójára. A kocsi füstölt, de el tudott menekülni.

A polgármester életben maradt, de a két kísérője megsérült, a három támadót pedig pár órával később a katonaság megölte. Keresik a merénylet megrendelőit. (Philstar via 24)