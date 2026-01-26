Rengeteget vackot vettünk tavaly külföldről, több mint 200 millió kiscsomagot vámkezelt a NAV

Megugrott tavaly a külföldről, online vásárolt apróságok, vickek-vackok mennyisége: a NAV tájékoztatása szerint a külföldről érkező, vámkezelést igénylő kiscsomagok száma 50 százalékkal nőtt az előző évihez képest. Míg 2024-ben még csak 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt, addig tavaly ezeknek a kiscsomagoknak a száma már meghaladta a 204 milliót. Miközben a csomagok száma kiugróan emelkedett, a Magyarországon vámkezelt áru tömege gyakorlatilag nem változott, valamivel több mint 23 millió tonnát tett ki.

Fotó: Frédéric Scheiber/Hans Lucas via AFP

Tavaly összesen mintegy 18 ezer milliárd forint értékű áru érkezett Magyarországon keresztül az Európai Unió területére, derül ki a NAV összesítéséből. A vámbevétel elérte a 154 milliárd forintot, az import áfa összege 504 milliárd forint volt (2024-ben 121 milliárdnyi vámbevételt és 458 milliárd forintnyi importáfát regisztráltak).

Az MTI-nek küldött közleményben a NAV kiemelte: évek óta dinamikusan nő a harmadik országból érkező e-kereskedelmi forgalom. A beérkező kiscsomagokhoz kapcsolódó adatokat az adóhivatal kockázatelemzési rendszere vizsgálja, ez segít kiválasztani azokat a küldeményeket, amelyek további ellenőrzést igényelnek. Ezeket aztán röntgenberendezésekkel és fizikai vizsgálatokkal ellenőrzik. Az nem derült ki a közleményből, hogy a küldemények mekkora hányada tartozik ebbe a kategóriába, és a gyanús pakkok közül hány akad fenn a szűrőn.