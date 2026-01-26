Rushdie: Az autoriter emberek számára a kultúra az ellenség

A Sundance filmfesztiválon vetítették le azt a dokumentumfilmet, ami Salman Rushdie fizikai és lelki felépülését mutatja be a 2022-es késes támadás után, amibe az író majdnem belehalt.

A Booker-díjas író 2022. augusztus 12-én éppen a New York nyugati részén található Chautauqua Institution közönsége előtt akart beszélni, amikor 27 éves Hadi Matar rárontott a színpadon, és több mint egy tucatszor megszúrta késsel. Rushdie a fején, a szemén, a nyakán, a törzsén, a lábán és a kezén is megsebesült, tizenhét napot töltött a kórházban és több mint három hetet egy New York-i rehabilitációs központban.

A brit-amerikai író a fél szemére megvakult, támadóját pedig testi sértés miatt is bűnösnek találták, mert megsebesítette Henry Reese-t is, aki interjút akart készíteni az íróval, és Rushdie-val együtt állt a színpadon. A férfit 25 év börtönre ítélték.

Fotó: DIA DIPASUPIL/Getty Images via AFP

A Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie című film, amit Alex Gibney rendezett Rushdie azonos című memoárja alapján, a Guardian beszámolója szerint nem kíméli a nézőt, benne vannak a szerző felesége, Rachel Eliza Griffiths által rögzített, eddig soha nem látott felvételek is, amiken Rushdie sérülései is láthatók.

Rushdie a filmben hallható visszaemlékezése szerint amikor magához tért, az első gondolata az volt, hogy „ezt dokumentálnunk kell”.

Ez részben egyfajta megküzdési mechanizmus is volt, részben pedig a politikai erőszak elleni ellenállás. Rushdie a filmfesztiválon azt mondta, ez a film nem róla szól. „Szerintem ez egy nagyobb dologról szól, és ez csak egy példája. Ez a nagyobb dolog az erőszak. Az erőszak, amelyet gátlástalanok szabadítanak el, a tudatlanokat felhasználva, hogy támadják a kultúrát.”

„Az autoriter emberek számára a kultúra az ellenség. A műveletlen, tudatlan és zsarnoki emberek nem szeretik, és minden nap láthatjuk, ahogy tesznek is ellene.”