Tavaly 362 millió bírságot szabtak ki fiatalkorúaknak eladott alkohol miatt

A kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok közreműködésével tavaly is rendszeresen ellenőrizte, hogy kiszolgálnak-e alkoholtartalmú italokkal és vízipipával 18 év alattiakat. Összesen 843 ellenőrzést hajtottak végre, ezek több mint negyedében, 232 esetben állapítottak meg jogsértést. Az ellenőrzéseket kereskedelmi egységekben, italboltokban, benzinkutaknál, fesztiválokon és trafikokban végezték. Bírságot 362 millió forint összegben szabtak ki, de több eljárás még folyamatban van, írja a hatóság a hétfőn kiadott közleményében.

Fotó: Pexels / Maurício Mascaro

A beszámoló szerint rendszeresen ellenőrizték a gyermek- és fiatalkorúakat érintő reklámszabályok, kereskedelmi előírások betartását, valamint vizsgálatokat folytattak az influenszerek által közzétett, esetlegesen reklámnak minősülő tartalmakról is. Ezekkel kapcsolatban összesen 258 ellenőrzést hajtottak végre, amelyek során 23 jogsértést tártak fel, ezért 20 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Leggyakrabban a reklámszabályok megsértésével szembesültek az ellenőrök, jellemző volt, hogy oktatási intézménytől számított 200 méteren belül, szabadtéri reklámhordozón vagy kirakatban jelenítettek meg alkoholreklámot, de előfordult olyan is, amikor webáruház nyitóoldalán - mely oldalra a belépés minden látogató számára korlátozások nélkül lehetséges - alkoholtartalmú italokat népszerűsítettek.