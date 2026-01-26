Újabb történelmi csúcson, már 5000 dollár fölött az aranyár

Folytatódik a tavaly 60 százalékot dráguló aranyár további dinamikus emelkedése, és mostanra átlépte az 5000 dollár az arany unciánkénti ára – ez nagyjából 28,3 grammnak felel meg, vagyis grammonként 176,67 dollárba kerül a befektetési arany. Noha a grafikonon ez már nem látszik,

A Goldprice.org adatai szerint a hétfői kereskedésben már 5090 dollár fölött is volt az unciánkénti ár, ami csak az előző naphoz képest bő 1,5 százalékos drágulást jelent.

Ha egy évre tekintünk vissza, akkor még látványosabb az arany árának emelkedése, bár ezen az ábrán, mivel napi záróárakat mutat, a hétfői 5000 dolláros szintátlépés még nem is szerepel.

Az arany árfolyama az elmúlt héten több mint hét százalékkal emelkedett, ez a legnagyobb heti növekedés 2020 márciusa, azaz a covid-világjárvány óta. A drágulás nem korlátozódik az aranyra: az ezüst és a platina árfolyamai is csúcsokon vannak.

Mindez egy olyan időszakban történt, amikor az Egyesült Államok és a NATO között Grönland miatt kialakult feszültségek fokozták a pénzügyi és geopolitikai bizonytalansággal kapcsolatos növekvő aggodalmakat, írja a BBC. A bizonytalan amerikai gazdaságpolitikai környezet része emellett az, hogy tovább éleződött a feszültség az amerikai jegybank és a Fehér Ház között. Ezek mellett Donald Trump kereskedelempolitikája is aggodalomra adott okot a piacoknak: az elnök szombaton azzal fenyegetőzött, hogy 100 százalékos vámot vet ki Kanadára, ha kereskedelmi megállapodást köt Kínával.