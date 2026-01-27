A cseh államfő szerint éjszaka küldött sms-ekben próbálta őt megzsarolni a külügyminiszter

„Petr Macinka külügyminiszter már régóta próbálja befolyásolni az álláspontomat a kormány javasolt tagjának kinevezésével kapcsolatban… Eddig mindezeket a kísérleteket elnézően értékeltem. De most, az éjszaka közepén, két sms-t küldött nekem Petr Kolář tanácsadómon keresztül (…) Szavait zsarolási kísérletként értékelem. Demokratikus körülményeink között ez megengedhetetlen és teljesen elfogadhatatlan”

– így kezdődik Petr Pavel cseh köztársasági elnök tweetje, amelyben meg is mutatja a két sms-ről készült screenshotokat. Pavel kedden délután rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, amin megerősítette: az sms-eket rendkívül súlyos zsarolási kísérletnek tartja.

Az üzenetekből a cseh Deník.cz kiemelt néhány részt. Petr Macinka, aki a minisztersége mellett az Autósok elnevezésű koalíciós párt elnöke, egy visszafordíthatatlan döntésről írt, valamint arról: Pavel megnyugodhat, ha kinevezi környezetvédelmi miniszternek az Autósok tiszteletbeli elnökét, Filip Tureket.

Ha viszont nem, akkor „olyan módon égetem fel a hidakat, ami a politikatudomány tankönyveibe is bekerülhet mint a koalíciós kormányzás extrém esete” – írta Macinka, aki egy másik helyen úgy fogalmaz: „Megértem, hogy az elnök úr nem hagyja magát zsarolni, de a politika a kompromisszumokról szól (…) Ha nem tesz semmit, vagy legalábbis nem hajlandó tárgyalni Turek ügyéről, a következmények nagyon meg fogják lepni”. A miniszter egyértelművé tette, hogy szerdán kellemetlen információk jelennek meg Pavelről, ha nem teszi azt, amit ő el akar érni.

„Nem hagyom magam zsarolni, rám semmiféle megfélemlítés nem hat, és továbbra is elsősorban a Cseh Köztársaság alkotmánya szerint fogok eljárni” – reagált Pavel az üzenetekre, egyben bejelentette: az sms-eket átadja a biztonsági szolgálatoknak és a jogászoknak, vizsgálják meg, nincs-e szó zsarolásról.

Macinka arról is írt, hogy az ügyben élvezi Andrej Babis miniszterelnök, valamint a harmadik koalíciós párt, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) támogatását. Babis erre úgy reagált: „Macinka szavai nagyon szerencsétlenek, én így biztosan nem beszélnék, nem az én stílusom”, de szerinte az sms egy olyan magánjellegű kommunikáció, ami miatt „nincs szó zsarolásról”. Tomio Okamura, az SPD vezetője azt mondta, hogy a vitában Petr Macinka oldalán áll.

Az ellenzék élesen bírálta a külügyminisztert, és az államfőre kifejtett törvényellenes nyomásról beszél. Ezért azt követelik, hogy a kormányfő azonnal menessze Macinkát a tisztségéből.