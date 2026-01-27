A svéd kormány 13 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt súlyos bűncselekmények esetén

Svédországban súlyos bűncselekmények esetén 15 évről 13 évre csökkentenék a büntethetőség alsó korhatárát, mert egyre gyakrabban fordul elő, hogy a bűnszervezetek gyermekeket toboroznak erőszakos cselekmények elkövetésére, mivel eddig nem kellett komoly jogi következményekkel számolniuk.

Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter szerint a javaslat nem jelenti a „büntethetőségi korhatár általános csökkentését”, és kizárólag a „legsúlyosabb bűncselekményekre” vonatkozna, mint például az emberölés, az emberölési kísérlet, a súlyos robbantásos bűncselekmények, a súlyos fegyveres bűncselekmények és a súlyos nemi erőszak. A tervezet szerint bizonyos esetekben egyes elkövetők akár szabadságvesztésre is ítélhetnék.

Gunnar Strommer svéd igazságügyi miniszter Fotó: ATILA ALTUNTAS/Anadolu via AFP

Az igazságügyi miniszter szerint az ország „vészhelyzetben” van, ezért kulcsfontosságúnak tartja, hogy a bűnözői hálózatok ne használhassanak fel gyerekeket. Ugyanakkor több hatóság, például a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és az ügyészség is ellenezte a tervet, ugyanis attól tartanak, hogy az intézkedés még fiatalabb gyerekeket sodorhat a bűnelkövetés felé. A jogszabály elfogadása esetén a akár már idén nyáron hatályba léphet.

A Svéd Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács adatai szerint az elmúlt évtizedben megduplázódott a 15 év alatti gyanúsítottakhoz köthető, regisztrált bűncselekmények száma. Tavaly év elején egy kormányzati megbízásból készült vizsgálat azt javasolta, hogy súlyos ügyekben 14 évre csökkentsék a büntethetőségi korhatárt. (BBC)