„András nem annyira a zsánerem, de jó lenne, ha valaki vasárnaponként kihúzná a kukát helyettem"

„Mi lesz, hogy ha valakire így ránézek, és azt mondom, DIKK, befejezhetjük a műsort?”
– tette fel a nagy kérdést Stohl András, aki percekkel azután, hogy ismét elvált, most a TV2 a Bachelor/A Nagy Ő című műsorában keres magának párt.
Stohl pár évaddal ezelőtt már szerepelt ebben a műsorban, akkor a jellegtelen kajakozó szárnysegédje volt az amerikai licencen alapuló társkereső realityben, ahol Árpa Attila és Jákob Zoltán után most ő osztogat vörös rózsákat a műszálas estélyi ruhákban érte versengő nőknek.
A 2000-es évek brazil szappanoperáinak díszleteivel operáló rózsaosztogató valóságshow-ba olyan versenyzőket válogattak össze, hogy egyikőjük hátán még a vasaló is megáll.
A TV2 társkereső műsorában, Árpa lett A Nagy Ő, aki igazi férfiállat, mert: húst süt, motorozik, zongorázás közben csókolgat egy kígyót és lassított felvételen önti pohárba a viszkit, amit aztán kibontott csokornyakkendőben iszik meg.
A TV2 most a körömkirály Jákob Zoltánt dobta be a társkereső műsornak nevezett húspiac közepére, hogy egy saját bevallása szerint „hadnagy képzettséggel” rendelkező Romanov-leszármazott, Kiszel Tünde robot verziója és a magyar Jennifer Coolidge küzdjön meg érte.
Ott voltunk, amikor a honvédelmi miniszter lekezelt Bárdosi Sándorral, megcsodálta Csuti csókját, majd megtekintette a Sárkányok Kabul felett című filmet. Melynek üzenete szerint a magyar mozinézőnek olyan emberekkel kell empatizálnia, akik ellen hosszú évek óta hergelnek ebben az országban.