„András nem annyira a zsánerem, de jó lenne, ha valaki vasárnaponként kihúzná a kukát helyettem"

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

„Mi lesz, hogy ha valakire így ránézek, és azt mondom, DIKK, befejezhetjük a műsort?”

– tette fel a nagy kérdést Stohl András, aki percekkel azután, hogy ismét elvált, most a TV2 a Bachelor/A Nagy Ő című műsorában keres magának párt.

Stohl pár évaddal ezelőtt már szerepelt ebben a műsorban, akkor a jellegtelen kajakozó szárnysegédje volt az amerikai licencen alapuló társkereső realityben, ahol Árpa Attila és Jákob Zoltán után most ő osztogat vörös rózsákat a műszálas estélyi ruhákban érte versengő nőknek.