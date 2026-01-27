Egy borsodi faluban 20 ezer forintot ért egy szavazat a polgármester-választáson

Előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az ügyében, akik a 2024-es önkormányzati választásokon követtek el visszaéléseket egy borsodi településen, vagyis szavazatokat vásároltak.
A bírósági közleményben pontosan meg nem nevezett községben a II. rendű vádlott polgármesterjelöltként indult, és a választás reggelén az I. rendű vádlottal odamentek az utcán két helyi választóhoz, hogy pénzt ajánljanak nekik a szavazatukért. De hiába győzködték őket, mégsem erre a jelöltre szavaztak.
Ugyanebben a községben indult polgármesterjelöltként egy másik jelölt is, aki ugyan ebben az eljárásban nem volt érintett, de egy „ismeretlen személy” azzal kampányolt neki, hogy pénzt ajánlott a szavazatukért cserébe az ügy III. és IV. rendű vádlottjának.
A két megvett választónak azzal kellett igazolnia a megfelelő jelöltre leadott szavazatot, hogy a személyi igazolványukkal együtt lefényképeztették velük a szavazólapot. Miután ezt bemutatták „az ismeretlen személynek”, fejenként 20 ezer forintot kaptak.
A terheltek az előkészítő ülésen beismerték bűnösségüket, és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról. Őket a törvényszék választás rendje elleni bűncselekményben (az I. rendű vádlottat korábbi próbára bocsátásának megszüntetése mellett zártörés bűntettében is) bűnösnek mondta ki.
Enyhítő körülményként értékelte a törvényszék, hogy valamennyi terhelt beismerte és megbánta tettét, így estek latba személyi körülményeik és az időmúlás is, illetve az I., II. és IV. rendű esetében a büntetlen előélet is. Súlyosító körülmény volt ugyanakkor a III. rendű vádlott büntetett előélete, az I. rendű vádlottnál pedig az, hogy próbaidő hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Az I. és II. rendű vádlottak terhére értékelte továbbá a törvényszék a társtettesként való elkövetést.