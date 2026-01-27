Hadházy: Orbán Svájc egyik legdrágább luxusszállójában szállt meg, ahol egy estére negyedmillió a legolcsóbb szoba

A Dolder Grand

Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább, ott is szuperluxusnak számító szállójában szállt meg, amikor pár napja kiment Davosba, hogy részt vegyen Trump elnök béketanácsának eseményén - írja Hadházy Ákos független képviselő a Facebookon. A Zürich mellett található The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb egyszemélyes szoba jelenleg durván 250 ezer forint egy éjszakára, a legdrágább lakosztály ára 6 millió forint körül van.

„A szálloda Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli, és ennek megfelelően az ország egyik legdrágább hoteljének számít. Nemcsak zürichi viszonylatban, hanem országos szinten is az "ultra-luxus" szegmensbe tartozik.”

- írja Hadházy.

A képviselő egy videóból tudta meg a helyszínt, amit Orbán Facebookjára posztoltak ki a davosi eseményről és amin látszik az autó GPS-e. Ebből:

A szálloda három órányi autózásra volt a davosi konferenciahelyszíntől. Hadházy azt is megemlíti, hogy a miniszterelnököt szállító honvédségi Airbus a zürichi leszállás után visszarepült estére Kecskemétre, majd másnap délután újra kirepült Zürichbe, hogy Orbánt továbbvigye Brüsszelbe.

„A Világgazdasági Fórum idején annyi magánjet érkezik, hogy a zürichi reptéren valóban csak két órát tartózkodhatnak ilyenkor a gépek. Csakhogy a mágnások ilyenkor nem hazaküldik a gépeket, hanem a "szomszédba", Bázelbe, Stuttgartba irányítják a verdát.” - írta Hadházy. Szerinte „a repcsi hazaküldése kb plusz 10 millióba kerülhetett, a szálloda pedig a delegáció nagyságától és a szobák típusától függ : ha "csak" tízen mentek és a legsnasszabb szobát vették ki, két és fél millióból is megúszhatták az éjszakát...De csodálkoznék, ha csak annyian mentek volna és ha nem valamelyik milliós lakosztályban pihent volna a békeharcos ülep.”