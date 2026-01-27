Kósa Lajos: Vinka

Végre arról szól a magyar politika, ami fontos! Kósa Lajos, akinek a nevét mostanában leginkább a gazdák tömegeit és közpénzek (tíz)milliárdjait veszélyeztető Bászna Gabona-botrány miatt emlegették – a cég egy távoli rokonáé, de korábban a testvére és az édesanyja is tulajdonosok voltak –, nagyjából egyperces videóban jelentkezett be.

És fontos bejelentést tett.





Mint a kulturális tárca által életre hívott Utónév-engedélyezési Bizottság („keresztneves bizottság”) elnöke, elmondta, milyen munkát végeztek a tavaly augusztusi megalakulásuk óta. Pontosabban ma. Két napirendi pontot is tárgyaltak. Az egyikben átnézték azt az összesen 281 (kettőszáznyolcvanegy) kérelmet, amit új keresztnevekre adtak be hozzájuk, és amikből a Nyelvtudományi Kutatóközpont hetet támogatott.

A bizottság ennél is szigorúbb volt, és csak egyet fogadott el: azt javasolják a miniszternek, hogy ezentúl keresztnév lehessen a Vinka. Becézése: rózsás meténg vagy Catharanthus roseus, ugyanis ennek a virágnak a neve (egyébként bevándorló hátterű, Madagaszkárról származik).

Kósa Lajosék emellett – második napirendi pont – átnézték azt a 198 keresztnevet, amit az „elmúlt időszakban” senkinek nem adtak („tehát ezt nem viseli most senki”). Ezek közül 145-öt javasolnak kivenni a névjegyzékből, a többit elküldik felülvizsgálatra a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak.

A bizottság egyébként a tervei szerint ezentúl negyedévente ülésezik, jelentette be Kósa, aki a munkájuk komolyságát érzékeltetve néhány példát is mondott a névötletekre, amikkel szembesültek.







