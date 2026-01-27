Még a választások előtt jogerős ítélet születik a túlárazott pécsi buszbeszerzés ügyében

A Volvogate néven ismert túlárazott pécsi buszbeszerzési ügyben a Szekszárdi Törvényszék a megismételt elsőfokú eljárásban két vádlottat öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt. A 2025 júniusában hozott döntés volt nem jogerős, mivel a vádlottak fellebbeztek, ezért az ügy másodfokon folytatódik a Pécsi Ítélőtáblán.

A Szabad Pécs szerint a másodfokú tárgyalást 2026. április 8–9-re tűzték ki, és várhatóan már az első napon megszülethet a jogerős ítélet. Ha ez nem történne meg, akkor április 9-én hirdetnek döntést.

A jelenlegi kilátások szerint reális esély van arra, hogy mindkét vádlott letöltendő szabadságvesztést kapjon. Súlyosabb ítéletet nem kaphatnak, mivel a Fellebbviteli Főügyészség nem ezt indítványozta, hanem a szekszárdi ítélet helybenhagyását. A másodfokú bíróság legfeljebb enyhíthet a büntetésen, elsősorban az időmúlásra hivatkozva, de a lap szerint az sem biztos, hogy ez bekövetkezik.

Az eset még 2014 végén, 2015 elején történt az akkor fideszes vezetésű Pécsen (az üggyel kapcsolatos és a mostani pert végigkísérő összes cikkünk itt olvasható). A város közlekedési cége, az akkor újonnan alapított Tüke Busz Zrt. le akarta cserélni az autóbuszflottáját. A menedzsment 2014 végén megtudta, hogy a holland Breda városa megválna használt Volvo-flottájától, a Volvo magyarországi cége a vádirat szerint arról is tájékoztatást adott, mennyiért adnák a buszokat.

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Ezután 2015 februárjában a Páva Zsolt polgármester vezette közgyűlés – amelyben a buszbeszerzésért Csizi Péter akkori alpolgármester, mostani szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár felelt, bár az ismert politikusok közül a bírósági eljárás során visszatérően felmerült Bánki Erik fideszes képviselő neve is mint a pécsi és baranyai fejlesztésekre rálátó fajsúlyos politikusé – olyan közbeszerzést írt ki, amin csak a IV. rendű vádlott Bus&Coach Trade nevű holland cége indult. Ők egy 3,5 milliárd forintos ajánlatot adtak, ami nagyjából 600 millió forinttal magasabb volt, mint amennyiért a Volvo eredetileg értékesített volna a buszoknak a városnak, illetve a Tüke Busznak.

Tavaly júniusban az első fokon újra lefolytatott büntetőperben a Szekszárdi Törvényszék (az ügyben egyszer már született elsőfokú ítélet, még a Kaposvári Törvényszéken, de azt a Pécsi Ítélőtábla megsemmisítette) a per II. rendű vádlottját, Csengő Andrást és a IV. rendű vádlott S. P. holland üzletembert, a Bus&Coach nevű holland cég tulajdonosát egyaránt 5-5 év letöltendő börtönre ítélte, továbbá fejenként 49 498 566 forint vagyonelkobzásra büntették őket. Csengő büntetésének része emellett 5 év közügyektől eltiltás, míg S. P.-t 5 évre kiutasították az országból. A két vádlottnak ezeken túl ki kell fizetnie mintegy 600 millió forintot a Tüke Busznak, amely ekkora kárt szenvedett azért, mert a lehetségesnél drágábban vásárol buszokat (a cég 606 091 050 forintra tartott igényt).

Az elsőfokú ítélet indoklásában a bíró hangsúlyozta: a vádlottak célja nemcsak saját jogtalan haszonszerzésük volt, hanem más, a perben nem szereplő személyek anyagi előnyhöz juttatása is. A bíró részletesen ismertette a buszbeszerzés és a hozzá kapcsolódó hitelfelvétel súlyos szabálytalanságait, és több ponton jelezte, hogy nem vádlott szereplők tevékenysége vagy mulasztása nélkül az ügy nem valósulhatott volna meg.