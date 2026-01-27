Még a választások előtt jogerős ítélet születik a túlárazott pécsi buszbeszerzés ügyében

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Volvogate néven ismert túlárazott pécsi buszbeszerzési ügyben a Szekszárdi Törvényszék a megismételt elsőfokú eljárásban két vádlottat öt-öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélt. A 2025 júniusában hozott döntés volt nem jogerős, mivel a vádlottak fellebbeztek, ezért az ügy másodfokon folytatódik a Pécsi Ítélőtáblán.

A Szabad Pécs szerint a másodfokú tárgyalást 2026. április 8–9-re tűzték ki, és várhatóan már az első napon megszülethet a jogerős ítélet. Ha ez nem történne meg, akkor április 9-én hirdetnek döntést.

A jelenlegi kilátások szerint reális esély van arra, hogy mindkét vádlott letöltendő szabadságvesztést kapjon. Súlyosabb ítéletet nem kaphatnak, mivel a Fellebbviteli Főügyészség nem ezt indítványozta, hanem a szekszárdi ítélet helybenhagyását. A másodfokú bíróság legfeljebb enyhíthet a büntetésen, elsősorban az időmúlásra hivatkozva, de a lap szerint az sem biztos, hogy ez bekövetkezik.

Az eset még 2014 végén, 2015 elején történt az akkor fideszes vezetésű Pécsen (az üggyel kapcsolatos és a mostani pert végigkísérő összes cikkünk itt olvasható). A város közlekedési cége, az akkor újonnan alapított Tüke Busz Zrt. le akarta cserélni az autóbuszflottáját. A menedzsment 2014 végén megtudta, hogy a holland Breda városa megválna használt Volvo-flottájától, a Volvo magyarországi cége a vádirat szerint arról is tájékoztatást adott, mennyiért adnák a buszokat.

Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Ezután 2015 februárjában a Páva Zsolt polgármester vezette közgyűlés – amelyben a buszbeszerzésért Csizi Péter akkori alpolgármester, mostani szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár felelt, bár az ismert politikusok közül a bírósági eljárás során visszatérően felmerült Bánki Erik fideszes képviselő neve is mint a pécsi és baranyai fejlesztésekre rálátó fajsúlyos politikusé – olyan közbeszerzést írt ki, amin csak a IV. rendű vádlott Bus&Coach Trade nevű holland cége indult. Ők egy 3,5 milliárd forintos ajánlatot adtak, ami nagyjából 600 millió forinttal magasabb volt, mint amennyiért a Volvo eredetileg értékesített volna a buszoknak a városnak, illetve a Tüke Busznak.

Tavaly júniusban az első fokon újra lefolytatott büntetőperben a Szekszárdi Törvényszék (az ügyben egyszer már született elsőfokú ítélet, még a Kaposvári Törvényszéken, de azt a Pécsi Ítélőtábla megsemmisítette) a per II. rendű vádlottját, Csengő Andrást és a IV. rendű vádlott S. P. holland üzletembert, a Bus&Coach nevű holland cég tulajdonosát egyaránt 5-5 év letöltendő börtönre ítélte, továbbá fejenként 49 498 566 forint vagyonelkobzásra büntették őket. Csengő büntetésének része emellett 5 év közügyektől eltiltás, míg S. P.-t 5 évre kiutasították az országból. A két vádlottnak ezeken túl ki kell fizetnie mintegy 600 millió forintot a Tüke Busznak, amely ekkora kárt szenvedett azért, mert a lehetségesnél drágábban vásárol buszokat (a cég 606 091 050 forintra tartott igényt).

Az elsőfokú ítélet indoklásában a bíró hangsúlyozta: a vádlottak célja nemcsak saját jogtalan haszonszerzésük volt, hanem más, a perben nem szereplő személyek anyagi előnyhöz juttatása is. A bíró részletesen ismertette a buszbeszerzés és a hozzá kapcsolódó hitelfelvétel súlyos szabálytalanságait, és több ponton jelezte, hogy nem vádlott szereplők tevékenysége vagy mulasztása nélkül az ügy nem valósulhatott volna meg.

bűnügy szekszárdi törvényszék Tüke Busz volvogate gazdasági csalás buszbeszerzés pécs pécsi ítélótábla