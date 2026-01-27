Orbán fontos szövetségese mondott nemet Trump nagy ötletére, a Béketanácsra

Szlovákiának el kellene utasítania a Béketanácsba kapott meghívást, és nem is kellene többet foglalkoznia a dologgal – erről Robert Fico miniszterelnök beszélt egy keddi sajtótájékoztatón. A szlovák kormány szerdán tárgyal a kérdésről, de ő sem a szervezet milliárdos tagdíjával, sem meglévő nemzetközi szervezetek megszüntetésével nem ért egyet.

Szerinte bizonytalan, hogy a béketanácsnak több esettel foglalkozó általános szervezetnek kellene lennie, vagy csak egy időleges ad hoc intézménynek, amely a Gázai övezettel foglalkozik. A szlovák kormányfő ellenzi, hogy olyan párhuzamos struktúrák jöjjenek létre, amelyekről nem tudnak mindent, inkább az ENSZ megreformálását tartja fontosnak, írja az MTI.

Robert Fico álláspontja azért figyelemreméltó, mert a Béketanács az amerikai elnök, Donald Trump nünükéje, és abba az elsők között kapott meghívást Orbán Viktor. Márpedig Orbán és Fico a legtöbb kérdésben egy táborba tartoznak, a két állam hétfőn együtt szavazott nemmel az Európai Tanácsban az orosz gázimport betiltására, de Orbán még a szlovákiai magyarokat sújtó, Beneš-dekrétumokról szóló friss szlovákiai szabályozás ügyében sem fordult szembe pozsonyi szövetségesével. Aki viszont most szembemegy az Orbán által rajongott Trumpnak a Nagy Diplomáciai Ötletével.