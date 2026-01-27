Tömegével csapnak be bangladesieket oroszországi munkát ígérve, az áldozatok a frontra kerülnek

Kiképzés, képünk csak illusztráció Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Komplett csalási hálózatot leplezett le az AP hírügynökség tényfeltárása: az ukrajnai háború kitörése óta bangladesi férfiak százait csábították Oroszországba katonai laktanyában végzendő civil munka, például takarítás ígéretével. Hogy a cirill betűs papírok aláírása után derüljön ki: a megvezetett emberek igazából katonának írtak alá, így rövid kiképzést követően kikerültek a frontra. Rutinnak számít az érintettek rendszeres verése, kínzása és fogva tartása. A bangladesieket a beszámolóik szerint az első vonalba küldik az oroszok, a legveszélyesebb feladatok ellátására, például a sebesültek és halottak összeszedésére.

A csalássorozat egy sebesülése után a moszkvai kórházból megszökő és a bangladesi követségen segítséget kérő férfi beszámolója alapján lepleződött le.

Maksudur Rahman, hasonlóan sok bangladesi fiatal férfihez, rendszeresen vállal egyéves külföldi munkákat, hogy a családját támogathassa. 2024-ben tért haza egy malajziai szerződés után, és azonnal új lehetőség után nézett. Jellemző az ilyen szegény vendégmunkások kiszolgáltatottságára, hogy a munkaközvetítők milyen durván lehúzzák őket: Rahman egy olyan ajánlatra bólintott rá, hogy Oroszországban havi 1000-1500 dollárt kereshet mint takarító egy laktanyában, hogy a pompás lehetőségért 9800 dollárnak megfelelő takát fizessen ki. Vagyis 8-9 havi bért.

A férfi fizetett, és 2024 decemberében meg is érkezett Moszkvába. Három társával simán aláírtak egy eléjük tett, orosz nyelvű szerződést. Azt hitték, hogy a takarításról szól. Azonnal elvitték őket egy laktanyába, ahol háromnapos villámkiképzésen estek át - lövészet, mozgás terepen, elsősegélynyújtás -, aztán továbbvitték őket egy másik laktanyába az ukrán határon, ahol folytatódott a kiképzés, majd vitték is őket a frontra. Az első feladatuk lőállások kiásása volt egy frontvonalban található bunker belsejében. Az oroszok kivitték őket, majd otthagyták a csupa bangladesiből álló osztagot és biztonságos távolsága húzódtak vissza. Volt olyan eset, hogy az ebédjüket hozó katonát az orruk előtt lőtték ki drónnal.

Rahman azután tudott megszökni, hogy honfitársaival és egy őket kalauzoló orosszal együtt kiküldték őket összeszedni egy sebesültet, de alig vették gondjaikba, megjelent előbb egy ukrán drón, ami rájuk lőtt, majd egy további csapatnyi. Az orosz közölte, hogy körben aknamező terül el, majd lelépett, Rahman pedig nagy szerencséjére megúszta egy lábsérüléssel. Ezzel került a moszkvai kórházba, ahonnan egyenesen a követségre szökött, így végül 7 pokoli hónap után megmenekült.

Az AP-vel beszélő bangladesiek több száz honfitársukat látták harcolni az ukrán fronton. A hírügynökség arról ír, hogy volt, akit nem is laktanyai, hanem teljesen civil munka ígértével csábították ki, de a vége ugyanez lett. A bangladesi rendőrség szerint orosz kormányzati kapcsolatokkal rendelkező bűnözők szervezik az ilyen akciókat, bangladesi közvetítők felhasználásával. Egyelőre nem tudják, hány embert érint a jelenség pontosan, de úgy tippelik, hogy legalább 40 bangladesi halhatott meg a háborúban.